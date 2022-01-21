«На лыжах бегал, дрова рубил»: Лукашенко рассказал о заражении «омикроном»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время брифинга по итогам рабочей поездки в Брестскую область рассказал журналистам, как перенёс заражение штаммом коронавируса «омикрон», передаёт пресс-служба главы республики. По словам главы государства, его самочувствие было не очень хорошим, но это не мешало ему делать привычные дела.

Фактически на ногах перенёс. Не очень хорошо себя чувствовал, но на лыжах бегал, дрова рубил, всё делал как раньше. Единственное, не играли в хоккей, — сказал Лукашенко.

Он предположил, что мог заразиться коронавирусом на хоккейной тренировке. Комментируя состояние, Лукашенко заявил, что чувствует себя нормально, только «голос немного хрипит». Он также отметил, что накануне успел посетить тренировку.

Ранее белорусский лидер рассказал, что «омикрон» отличается от предыдущих штаммов коронавируса. Впервые он переболел COVID-19 в июле 2020 года. По словам главы Белоруссии, оба раза он перенёс инфекцию «на ногах», однако «омикрон» более похож на обычный грипп.