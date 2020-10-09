На Алмазбека Атамбаева совершено покушение

https://static.news.ru/photo/0587959c-0a31-11eb-86fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На бывшего президента Киргизиии Алмазбека Атамбаева совершено покушение. Об этом сообщила его помощница Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook.

По её словам, машину, в которой находился экс-президент, обстреляли боевыми патронами неизвестные. Инцидент произошёл на площади Ала-Тоо в центре Бишкека, Атамбаев не пострадал.

На видео, опубликованном в соцсети, Атамбаев в окружении группы людей стоит возле своего автомобиля Mercedes и рассматривает пулевые отверстия. На вопрос, считает ли он, что его пытались ликвидировать, бывший президент ответил утвердительно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на центральной площади столицы Киргизии Бишкека начались столкновения между участниками акции протеста. На площади собрались сторонники бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Омурбека Бабанова. Протестующие применяют друг против друга палки, пластиковые бутылки, слышна стрельба.

После прошедших в Киргизии 4 октября парламентских выборов столицу страны охватили акции протеста. Манифестанты требовали пересмотра итогов голосования. Согласно предварительным результатам, в законодательный орган прошли только проправительственные и центристские партии, а ещё 11 политических объединений не смогли преодолеть пороговый барьер в 7%.