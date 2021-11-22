МВД Белоруссии отчиталось о возвращении на родину 118 мигрантов

118 мигрантов вылетели обратно в свои страны из Минска в понедельник, 22 ноября. Ещё одна группа ожидает вылета во вторник, 23 ноября, заявил глава департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун, передаёт РИА Новости. Он отметил, что работа по возвращению беженцев домой ведётся каждый день. Ранее в ФРГ отказались от предложения главы Белоруссии Александра Лукашенко создать гуманитарный коридор для переправления двух тысяч беженцев с польско-белорусской границы в Германию.

Эти 118 человек вылетели в индивидуальном порядке, органы внутренних дел, пограничные войска оказали им содействие в оформлении документов и пропуске через государственную границу, — сказал Бегун.

Он добавил, что ещё одна группа ожидает возвращения на родину в аэропорту «Минск», мигранты уже прошли таможенные и пограничные процедуры.

Накануне в ФРГ назвали неприемлемой идею Лукашенко создать гуманитарный коридор и переправить по нему в Германию две тысячи беженцев с границы Белоруссии и Польши. Белорусский лидер выдвинул данное предложение в телефонном разговоре с исполняющей обязанности канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Однако она отказалась принять мигрантов, пояснив, что проблема является общеевропейской и Германия не может решать её в одиночку.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и стран ЕС обострился 8 ноября, когда к границе с Польшей подошли несколько тысяч беженцев из стран Ближнего Востока. Отдельные группы мигрантов начали штурмовать контрольно-пропускные пункты, но эти попытки пресекли польские силовики. Польша стянула к границе военных и спецтехнику.

Из-за попыток мигрантов прорваться на территорию ЕС был закрыт автодорожный пункт пропуска «Кузница». Власти Польши не исключили полного закрытия границ с Белоруссией. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране не нужно противостояние с Польшей, поскольку обострение отношений может привести к войне.