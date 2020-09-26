МВД Азербайджана получило полномочия объявлять комендантский час

https://static.news.ru/photo/441bcf52-00cd-11eb-b26f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi/facebook.com

Министерству внутренних дел Азербайджана 27 сентября были переданы полномочия об объявлении комендантского часа. Причиной стало обострение конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее парламент Азербайджана принял решение ввести военное положение в ряде городов и районов.

27 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась, начались военные действия. Правительство Армении приняло решение об объявлении военного положения и всеобщей мобилизации в стране в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество чётко определяет принадлежность этих земель Азербайджану, но выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.