В Москве лидер соцпартии и бывший президент Молдавии Игорь Додон и его коллега-коммунист Константин Старыш совместно провели встречу с работающими в России молдаванами. С одной стороны, эта акция — лишнее подтверждение тому, что две левые партии всё-таки договорились о совместной электоральной стратегии на июльских парламентских выборах. С другой, явно учтены ошибки недавних президентских выборов, на которых победила стопроцентно прозападная Майя Санду, ещё один «цветок» из сада Сороса.

Так вот, тогда команда Игоря Додона не смогла мобилизовать в свою поддержку сотни тысяч голосов молдавских гастарбайтеров, а такая потеря крайне существенна для маленькой расколотой страны. На деле же была провалена организация доступных избирательных участков для соотечественников. А победившие тогда правые не «побрезговали» организовать голосование для молдаван, работающих за не слишком длинные евро.

Игорь Додон Kremlin Pool/Global Look Press

Теперь, видимо, левые постараются, чтобы ни один голос трудящегося у нас молдаванина не пропал бы втуне. А потому в случае своего успеха социал-коммунисты пообещали добиться возвращения практики, при которой гастарбайтеры из Молдавии работали без патентов.

Надо сказать, что за последнее время при Санду положение молдавских гастарбайтеров в России реально ухудшилось, многие были вынуждены вернуться домой, осложнив и без того непростую социальную обстановку в стране винограда и вина. К тому же молдавские товары вновь обложены пошлинами, что снизило их конкурентоспособность на российском, самом реальном для Молдавии рынке. Как водится, в классических молдавских традициях Санду просила российское руководство о снисхождении и понимании, продолжая клясться в верности европейскому пути.

Изменится ли что-то в молдавских манёврах, если левые сформируют своё устойчивое правительство? К сожалению, предыстория их отношений с Россией пока не внушает особого оптимизма. До последнего времени они также широко использовали украинскую модель поведения времён президента Кучмы, когда от России брали всё, что было можно, а потом ехали в Брюссель проситься в ЕС.

Апофеозом такого курса в никуда стал отказ в последний момент тогдашнего президента Молдавии Владимира Воронина, а заодно и лидера коммунистов, подписать согласованный уже «Меморандум Козака». Документ этот предусматривал федерализацию Молдавии, создание в её составе Приднестровской и Гагаузской республик, которые имели бы право вето на федеральные решения. Вопрос раскола страны был бы решён. Но тогда буквально за одну ночь произошёл разворот на 180 градусов. И Воронин не просто запел песнь о европейском пути, но включил этот пункт в устав своей партии — ПКРМ.

Можно, конечно, представить, какой западный нажим он испытал. Но с тех пор европейский путь из жёлтого кирпича по-прежнему в глубоком тумане. Да, молдаване получили возможность без виз въезжать в Европу, вот только не ждут там ни их самих, ни молдавских вин с яблоками.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Игорь Додон в свою бытность президентом выхлопотал для Молдавии статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. Но в своей политике также колебался между двух политических берегов. Правда, компетенция президента в Молдавии ограничена. Экономическая власть полностью у премьера. Так что нам остаётся только ждать, чтобы понять, какие уроки молдавские левые всё-таки выучили. Особенно после слов Владимира Путина о том, что Россия не обязана никого кормить.

Ну а гастарбайтеры имеют полное право на то, чтобы без проблем и мытарств отдать свой голос за близкую их интересам партию.