Молдавия разорвала контракт с компанией «Силовые машины» из-за санкций США

Фото Filip Novikov/Russian Look/Global Look Press

Власти Молдавии решили расторгнуть контракт с российской компанией «Силовые машины», которая ранее выиграла тендер на модернизацию ТЭЦ в Кишиневе, об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну в своём Telegram-канале. Он отметил, что данное решение было принято из-за американских санкций против компании. По словам политика, отказ от сотрудничества с российской компании не принесёт ущерба экономике Молдавии.

Объединенное подразделение по реализации и мониторингу проектов в сфере энергетики 13 мая 2022 года направило консорциуму компаний «Хорус» и АО «Силовые машины» уведомление о расторжении контракта на реконструкцию 2-го энергоблока, капитальный ремонт турбины и замену поверхности нагрева котла энергоблока № 3 теплоэлектроцентрали, — написал Спыну.

Ранее председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чабан сообщил, что поставки газа в Молдавию продолжают идти в штатном режиме, несмотря на просрочку республикой обязательства по согласованию долга перед «Газпромом». Ранее в правительстве республики предположили, что поставки скоро прекратятся из-за неготовности Молдавии вернуть долг.