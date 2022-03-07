МО РФ: украинские националисты использовали 150 мирных как «живой щит»

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил в ходе утреннего брифинга о том, что украинские националисты использовали более 150 мирных жителей, прикрываясь ими в качестве «живого щита», и открывали огонь из-за спин граждан, в результате чего зафиксированы жертвы. Он также предоставил информацию о ходе спецоперации и уничтоженных объектах Вооружённых сил Украины.

В результате стрельбы украинскими нацистами было убито четыре и ранено пять мирных граждан, — уточнил Конашенков.

Согласно информации ведомства, российские силы установили контроль над населёнными пунктами Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное.

Конашенков добавил, что всего за время операции уничтожено 2396 объектов военной инфраструктуры Украины, включая 82 пункта управления 119 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», а также 76 радиолокационных станций.

Помимо этого, ликвидировано 827 танков и прочих бронированных машин, 304 орудия полевой артиллерии и миномёта, 603 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 78 БПЛА.

В ходе вечернего брифинга 6 марта Конашенков рассказал о том, что в лабораториях на территории Украины при спонсорстве США разрабатывались и создавались компоненты для создания биологического оружия. МО РФ также выложило указы Минздрава Украины об уничтожении патогенов в лабораториях Харькова и Полтавы.

Ранее в понедельник министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в вопросе поставок вооружения и боеприпасов в страну есть существенный прогресс, и пообещал России «сюрприз».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по демилитаризации Украины. Её целью глава государства объявил «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам. При этом гражданскому населению ничто не угрожает, утверждают военные.