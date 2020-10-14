МО Азербайджана опубликовало кадры подготовки к удару по ОТРК ВС Армении

https://static.news.ru/photo/70a2938e-0e2f-11eb-a287-fa163e074e61_660.jpg Фото: Baykar/facebook.com

Минобороны Азербайджана опубликовало кадры подготовки к сегодняшнему удару по ОТРК ВС Армении. Он был совершён в превентивных целях непосредственно по территории Армении, заявляют в Баку.

На видео видно, как беспилотник фиксирует подход колонны, размещение на позициях, но сам удар не показан.





Начальник Генерального штаба ВВС Азербайджана генерал-майор Икрам Алиев заявил, что эти ракетные комплексы находились в составе 71-го ракетного полка ВС Армении.

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

В результате прошедших в Москве 9–10 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении перемирия. Министр иностранных дел РФ сегодня вновь призвал стороны конфликта к необходимости немедленного согласования контроля за прекращением огня по линии военных, писал NEWS.ru.