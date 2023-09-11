МО Армении предупредило о рисках эскалации на границе с Азербайджаном Саркисян предупредил о рисках эскалации на границе Армении и Азербайджана

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На сегодняшний день существует риск эскалации на армяно-азербайджанской границе, заявил в беседе с журналистами замминистра обороны Армении Армен Саркисян. По его словам, которые были опубликованы на YouTube-канале издания NEWS.am, Ереван предпринимает шаги по недопущению масштабных военных действий между армиями двух республик.

Наш регион такой, что всегда существует риск обострения, однако задача государства в том, чтобы не допустить эскалацию и полномасштабных боевых действий. <...> Во избежание излишнего напряжения желательно следить за официальной информацией, мы все публикуем, — сказал Саркисян.

Он утверждает, что на границе прослеживается скопление азербайджанских военных. Также замминистра обороны Армении утверждает, что Азербайджан перемещает и артиллерийские средства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Азербайджан сосредоточил войска на границе с республикой и разделительной линии с Карабахом. Он добавил, что за последние дни ситуация в регионе значительно ухудшилась. По его мнению, члены Совбеза ООН должны принять серьезные меры, чтобы не допустить развития конфликта в регионе. Армянский премьер подчеркнул, что Ереван готов подписать с Баку соглашение по урегулированию конфликта и придерживается мирной повестки.

После этого МИД Азербайджана заявил, что слова Пашиняна о сосредоточении войск Азербайджана на границе с Арменией и разделительной линии с Карабахом являются фейковой манипуляцией со стороны Еревана.