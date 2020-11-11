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Митинг оппозиции: как силовики разгоняют демонстрантов в центре Еревана

16:50, 11 ноября 2020 22
Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости

11 ноября в центре Еревана вспыхнули акции протеста против соглашения Армении с Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. На митинг собрались более тысячи человек.

В акциях протеста на площади Свободы приняли участие представители 17 политических партий. Демонстранты потребовали отставки правительства Никола Пашиняна, расценив подписание договора как «предательство».

Стражи порядка начали точечные задержания митингующих, в том числе членов оппозиционных партий. В полицейские отделения были доставлены уже более ста человек. При этом силовики не используют специальную технику для разгона толпы — подразделения МВД прибыли к площади Свободы без специальной амуниции.

Во время акций протеста уже произошло несколько столкновений, есть пострадавшие.

О том, что происходит в центре столицы Армении и как силовики разгоняют демонстрантов, — в фотогалерее NEWS.ru.

Асатур Есаянц/РИА Новости

Илья Питалев/РИА Новости

Асатур Есаянц/РИА Новости

Асатур Есаянц/РИА Новости

Асатур Есаянц/РИА Новости

Станислав Красильников/ТАСС

Станислав Красильников/ТАСС

Асатур Есаянц/РИА Новости

Асатур Есаянц/РИА Новости

Асатур Есаянц/РИА Новости

Асатур Есаянц/РИА Новости

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