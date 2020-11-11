Митинг оппозиции: как силовики разгоняют демонстрантов в центре Еревана

11 ноября в центре Еревана вспыхнули акции протеста против соглашения Армении с Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. На митинг собрались более тысячи человек.
В акциях протеста на площади Свободы приняли участие представители 17 политических партий. Демонстранты потребовали отставки правительства Никола Пашиняна, расценив подписание договора как «предательство».
Стражи порядка начали точечные задержания митингующих, в том числе членов оппозиционных партий. В полицейские отделения были доставлены уже более ста человек. При этом силовики не используют специальную технику для разгона толпы — подразделения МВД прибыли к площади Свободы без специальной амуниции.
Во время акций протеста уже произошло несколько столкновений, есть пострадавшие.
О том, что происходит в центре столицы Армении и как силовики разгоняют демонстрантов, — в фотогалерее NEWS.ru.
Асатур Есаянц/РИА Новости
Илья Питалев/РИА Новости
Асатур Есаянц/РИА Новости
Асатур Есаянц/РИА Новости
Асатур Есаянц/РИА Новости
Станислав Красильников/ТАСС
Станислав Красильников/ТАСС
Асатур Есаянц/РИА Новости
Асатур Есаянц/РИА Новости
Асатур Есаянц/РИА Новости
Асатур Есаянц/РИА Новости