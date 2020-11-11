Митинг оппозиции: как силовики разгоняют демонстрантов в центре Еревана

11 ноября в центре Еревана вспыхнули акции протеста против соглашения Армении с Азербайджаном и Россией о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. На митинг собрались более тысячи человек.

В акциях протеста на площади Свободы приняли участие представители 17 политических партий. Демонстранты потребовали отставки правительства Никола Пашиняна, расценив подписание договора как «предательство».

Стражи порядка начали точечные задержания митингующих, в том числе членов оппозиционных партий. В полицейские отделения были доставлены уже более ста человек. При этом силовики не используют специальную технику для разгона толпы — подразделения МВД прибыли к площади Свободы без специальной амуниции.

Во время акций протеста уже произошло несколько столкновений, есть пострадавшие.

О том, что происходит в центре столицы Армении и как силовики разгоняют демонстрантов, — в фотогалерее NEWS.ru.

Асатур Есаянц/РИА Новости Илья Питалев/РИА Новости Асатур Есаянц/РИА Новости Асатур Есаянц/РИА Новости Асатур Есаянц/РИА Новости Станислав Красильников/ТАСС Станислав Красильников/ТАСС Асатур Есаянц/РИА Новости Асатур Есаянц/РИА Новости Асатур Есаянц/РИА Новости Асатур Есаянц/РИА Новости