Миссия ООН рассказала о надежде продолжить работать в Белоруссии
Вячеслав Оглоблин
Вячеслав Оглоблин
20:20, 14 октября 2021
Фото: pixabay.com
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Миссия ООН в Белоруссии надеется, что сможет продолжить работать в стране на фоне выдвинутых властями республики обвинений в адрес организации. Об этом рассказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передаёт ТАСС.
Представители команды ООН в Белоруссии, включая все агентства ООН, фонды и программы, которые там работают, сфокусированы на том, чтобы продолжать работу в Белоруссии и для неё, — подчеркнул он.
Он отметил, что руководство ООН контактирует с белорусскими властями.
В сентябре министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обвинил представителей ООН в использовании денег, которые организация выделяет для людей с инвалидностью, на поддержку акций протеста.
Ранее стало известно, что Эстония инициировала неформальное онлайн-заседание Совбеза ООН, на котором обсудят ухудшение ситуации с правами человека в Белоруссии. По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, ухудшение ситуации с правами человека в этой стране угрожает безопасности других государств.