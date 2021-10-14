Миссия ООН рассказала о надежде продолжить работать в Белоруссии

Миссия ООН в Белоруссии надеется, что сможет продолжить работать в стране на фоне выдвинутых властями республики обвинений в адрес организации. Об этом рассказал представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, передаёт ТАСС.

Представители команды ООН в Белоруссии, включая все агентства ООН, фонды и программы, которые там работают, сфокусированы на том, чтобы продолжать работу в Белоруссии и для неё, — подчеркнул он.

Он отметил, что руководство ООН контактирует с белорусскими властями.

В сентябре министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обвинил представителей ООН в использовании денег, которые организация выделяет для людей с инвалидностью, на поддержку акций протеста.

Ранее стало известно, что Эстония инициировала неформальное онлайн-заседание Совбеза ООН, на котором обсудят ухудшение ситуации с правами человека в Белоруссии. По словам министра иностранных дел Эстонии Эвы-Марии Лийметс, ухудшение ситуации с правами человека в этой стране угрожает безопасности других государств.