Миротворцы сообщили о соблюдении режима прекращения огня в Карабахе

https://static.news.ru/photo/56d1d6a4-4a9d-11eb-8a3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В Нагорном Карабахе сохраняется режим прекращения огня, новых нарушений и провокаций не зафиксировано. Об этом сообщил заместитель начальника Центра примирения сторон российских миротворцев в регионе полковник Дмитрий Перепёлкин.

Обстановка в зоне проведения миротворческой операции спокойная. Нарушений режима прекращения огня и провокаций не отмечено. Мониторинг обстановки осуществляется круглосуточно, — цитирует офицера РИА Новости.

По словам Перепёлкина, миротворцы осуществляют контроль над реализацией договорённостей о прекращении боевых действий. По его словам, миротворческие силы РФ помогли вернуться в Карабах 46 513 беженцам.

Как писал NEWS.ru, Российская Федерация приложит все усилия для предотвращения новых случаев нарушения перемирия в Нагорном Карабахе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистами. Дипломат напомнил, что единственный заметный инцидент произошёл 13 декабря на территории, где не присутствовали миротворцы РФ.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией, тлевший много лет из-за территориального спора, возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию, которая продлилась две недели. В ночь на 10 ноября президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление об условиях прекращения вооружённого конфликта. По условиям документа армии противостоящих стран остались на занятых местах, а в регион для контроля за соблюдением режима прекращения огня были введены российские миротворцы.

27 декабря некоторые СМИ сообщили о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района. В ответ на это в Минобороны Армении заверили, что в регионе не зафиксировано ни одного инцидента с военными самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республики.