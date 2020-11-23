Миротворцы РФ встретились в Агдаме с представителями Азербайджана

https://static.news.ru/photo/5acef6a4-2d85-11eb-a556-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Члены российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе встретились в городе Агдам с представителями Азербайджана для обсуждения перехода города под контроль Баку.

Строго в соответствии с достигнутыми главами трёх государств — России, Азербайджана и Армении — договорённостями Агдамский район с сегодняшнего дня передаётся азербайджанской стороне, — приводит РИА Новости слова начальника штаба российской миссии в Нагорном Карабахе генерал-майора Андрея Волкова.

Как отмечает корреспондент агентства, сегодня в городской мечети состоялся первый за последние 27 лет азан.

В ночь на 10 ноября Путин, Алиев и Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения силы Армении и Азербайджана остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорный Карабах вошли российские миротворцы, которые будут следить за режимом прекращения огня.

Как сообщал NEWS.ru, МЧС России готовится отправить в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей. Также российские военнослужащие примут участие в разминировании территорий в Нагорном Карабахе.