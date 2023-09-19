Миротворцы РФ эвакуировали из Карабаха свыше 1,8 тысячи мирных жителей

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Российские миротворцы в течение 19 сентября эвакуировали более 1800 мирных жителей Карабаха, сообщает неофициальный Telegram-канал миротворческого контингента РФ Peacekeeper. По его данным, все люди обеспечены местами для проживания и горячим питанием.

Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о проведении в Карабахе «антитеррористических мероприятий локального характера с целью восстановления конституционного строя Азербайджана и пресечения провокаций армянских военных».

Как уточнило Минобороны России в информационном бюллетене, российские миротворцы в течение дня эвакуировали в свое расположение в том числе 185 детей. Работники медицинского отряда спецназначения оказали помощь девяти раненым, в том числе четырем детям.

При этом командование российских миротворцев призывает стороны конфликта к немедленному прекращению огня, а также принятию мер по деэскалации и продолжению переговоров.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым заявил,что Анкара поддерживает действия Баку, совершаемые в рамках закона на собственных суверенных территориях. Мероприятие прошло 19 сентября в Нью-Йорке. Байрамов проинформировал Фидана о начатых Азербайджаном локальных антитеррористических мероприятиях и факторах, обусловивших их.