Минск сообщил о готовности «отрезвить» горячие головы в Европе Помощник главы Минобороны Касинский: Минск готов отрезвить горячие головы в Европе

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь

Минск готов отрезвить горячие головы в Европе, желающие совершить агрессивные действия в отношении Белоруссии. Об этом заявил в интервью телеканалу ОНТ помощник министра обороны республики Леонид Касинский. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, станет ли размещение тактического ядерного оружия в стране «отрезвляющим душем» для наиболее агрессивных представителей ЕС.

Если у горячих голов возникнет желание совершить какие-то действия агрессивного характера в отношении нашей страны, мы готовы их отрезвить. <...> Летные силы прошли переоборудование для того, чтобы являться средством ношения ТЯО. Наши военнослужащие прошли полный курс обучения в части касающейся комплексов С-400, так и ракетных систем «Искандер», — сказал Каминский.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии, не нарушая международных обязательств. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в страну при необходимости может быть ввезено и стратегическое ядерное оружие, так как Минск будет обеспечивать суверенитет и независимость в том числе и ядерным арсеналом. Военным поручено немедленно восстановить площадки для ядерных боеголовок.

При этом белорусский постпред при ООН Валентин Рыбаков сообщил, что практических мер по размещению российского тактического ядерного оружия в Белоруссии пока не произошло. По его словам, решение в этой сфере будет принимать Минск.