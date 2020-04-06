Минск расширил список социально значимых товаров

https://static.news.ru/photo/47cd4ad4-7826-11ea-b8e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Список социально важных товаров, стоимость которых регулирует государство, расширило руководство Белоруссии на фоне пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). В перечень добавили спички, твёрдое мыло, маски и антисептики.

В документе также говорится о мясных и рыбных консервах, сухом молоке, кофе и питьевой воде, передаёт официальный сайт кабмина республики.

Накануне представители российской табачной отрасли попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина включить их продукцию в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.

Её отсутствие вызвало временное закрытие табачных фабрик в стране. Позже вице-премьер Виктория Абрамченко посоветовала субъектам добавить сигареты в данный перечень.

Ранее NEWS.ru сообщал, что житель Белоруссии потребовал возбудить уголовное дело в отношении президента страны Александра Лукашенко из-за смерти своей матери. У неё была диагностирована болезнь, вызванная коронавирусной инфекцией.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.