Минск опроверг данные о массовых увольнениях в МВД Белоруссии

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Информация о массовых увольнениях в МВД Белоруссии является фейком, заявила пресс-секретарь ведомства Ольга Чемоданова. Накануне в Сети, с подачи оппозиции РБ, появились публикации о якобы тысяче отправленных в отставку сотрудников силовой структуры. Чемоданова добавила, что в МВД наблюдают тенденцию к снижению числа ушедших со службы.

В сравнении с 2019 годом в 2020 году количество уволенных сотрудников снизилось более чем на 400 человек, — цитирует женщину портал Sputnik Беларусь.

Она отметила, что в последнее время МВД страны пополнилось 200 новобранцами. Накануне стражи порядка задержали главу Объединённой гражданской партии Белоруссии Николая Козлова. Его отправили в центр изоляции правонарушителей в Минске. Лидер политического объединения «пропал» вечером 22 марта, когда отправился в гости к товарищу. Козлов является свидетелем по делу о создании Координационного совета белорусской оппозиции. Статья 407 УК Белоруссии предусматривает, что ему грозит штраф или арест.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Силовики нередко применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Впрочем, в последние недели после многочисленных арестов противников действующей власти активность протестов существенно снизилась. Лидер оппозиции Светлана Тихановская призналась, что разочарована реакцией международного сообщества на события в республике. Она призвала оказать поддержку гражданскому обществу и ввести дополнительные санкции против действующей власти.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 21 марта задержали председателя Белорусской социал-демократической партии (БСДП) Игоря Борисова. Как сообщила его супруга Елена, она была очевидцем задержания мужа. Отмечается, что причины задержания пока неизвестны. БСДП входила в число оппозиционных партий.