https://static.news.ru/photo/655ea038-73e0-11ea-b971-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rene Fluger/Global LookPress

Белоруссия направила России просьбу об оказании помощи в борьбе с коронавирусом. При этом белорусский лидер Александр Лукашенко не торопится вводить в стране меры по предотвращению распространения заболевания.

Об этом сообщает издание «Коммерсантъ», ссылаясь на источники в госструктурах РФ. По его данным, Белоруссия просит Россию выделить аппараты ИВЛ, тест-системы и медицинские маски.

Мы от них защищаемся. Но задачу эту надо решать совместно, поскольку если в одной стране эпидемия пойдет на спад, а в другой возникнет ее очаг, то угроза сохранится, — передаёт издание слова одного из собеседников.

На данный момент, просьбы о помощи Москва получила практически от всех стран СНГ, кроме Туркмении. Все эти запросы обрабатываются в штабе, после чего по ним принимается решение.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на первую смерть в стране от коронавируса. Болезнь унесла жизнь 75-летнего актёра Виктора Дашкевича.