Минск назвал сроки восстановления транспортного сообщения с РФ

Проблема транспортного сообщения между Россией и Белоруссией, нарушенного в связи с пандемией коронавируса, будет решена в ближайшие два месяца. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала «Беларусь 1».
По словам Снопкова, железнодорожное сообщение между двумя странами
Уверен, что в ближайшие месяц-два эта проблема тоже будет решена, других проблем в отношениях я не вижу, — заявил Снопков.
Ранее в Сочи прошла двухдневная встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Среди прочего главы государств побеседовали о развитии двусторонних связей, а также о партнёрстве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Во второй день главы государств продолжили общаться в неформальной обстановке.