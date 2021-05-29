Минск назвал сроки восстановления транспортного сообщения с РФ

https://static.news.ru/photo/d43180dc-be6f-11ea-a7bc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблема транспортного сообщения между Россией и Белоруссией, нарушенного в связи с пандемией коронавируса, будет решена в ближайшие два месяца. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Белоруссии Николай Снопков в эфире телеканала «Беларусь 1».

По словам Снопкова, железнодорожное сообщение между двумя странами продолжает оставаться проблемной темой. Кроме того, уровень полётов из Белоруссии в Россию и обратно в 10 раз ниже, чем был до пандемии. Чиновник подчеркнул, что транспортное сообщение влияет на экономические отношения и межличностные контакты, и эту тему обсуждали премьер-министры двух стран.

Уверен, что в ближайшие месяц-два эта проблема тоже будет решена, других проблем в отношениях я не вижу, — заявил Снопков.

Ранее в Сочи прошла двухдневная встреча глав России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Среди прочего главы государств побеседовали о развитии двусторонних связей, а также о партнёрстве в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах. Во второй день главы государств продолжили общаться в неформальной обстановке.