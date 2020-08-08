Минск депортировал журналистов «Настоящего времени»

https://static.news.ru/photo/4061d54a-d955-11ea-ac91-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ирина Ромалийская/facebook.com

Белоруссия депортировала на Украину журналистов телеканала «Настоящее время», финансируемого конгрессом США. Среди них есть гражданин России.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины. В ведомстве, ссылаясь на украинское посольство в Белоруссии, сообщили, что двое задержанных в Минске журналистов-граждан Украины депортированы. Они вылетели авиарейсом Минск — Одесса в 23:40, передаёт РИА Новости.

Как ранее сообщала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова, трое журналистов «Настоящего времени» — двое граждан Украины и один россиянин — были задержаны за работу без соответствующей аккредитации МИД. По её словам, они подлежат привлечению к ответственности в рамках административного законодательства.

По прибытии в Одессу одна из депортированных журналисток, Ирина Ромалийская, опубликовала в соцсетях фото с коллегами Иваном Гребенюком и Юрием Баранюком.

Ранее NEWS.ru писал о том, что участники организованного белорусской оппозицией «велопробега солидарности» задержаны в Минске вечером 7 июля. Акция протеста была организована в соцсетях. Автомобилистам было предложено выехать в 19:00 на центральные улицы белорусской столицы, сигналить и включить песню Виктора Цоя «Перемен», на второй флешмоб были приглашены велосипедисты.