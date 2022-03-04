Минобороны сообщило о новых ударах по военной инфраструктуре Украины

Минобороны РФ выпустило сводку о ходе спецоперации на Украине. По её данным, которые приводит Telegram-канал Ura.Ru, вооружённые силы РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины, всего за время операции на Украине поражено 2 037 объектов военной инфраструктуры.

Также сообщается, что военнослужащие ДНР продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. При этом боевики нацбатальонов «Азов» и «Айдар» ведут огонь по вошедшим в Мариуполь подразделениям Народной милиции из школ, больниц и детских садов.

Войска ДНР за ночь продвинулись на 27 километров, — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что при помощи высокоточного оружия большой дальности российские военные уничтожили склад боеприпасов в воинской части в Житомире. Отмечается, что в уничтоженных хранилищах были противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW.

До этого Минобороны России заявило, что с 10 часов утра российской стороной объявляется режим тишины и открываются гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей из Мариуполя и Волновахи. Сообщается, что эти действия согласованы с руководством Украины. Как сообщил представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, первые семьи уже воспользовались возможностью покинуть Мариуполь по гуманитарному коридору. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

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