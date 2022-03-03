Минобороны РФ призвало киевлян покинуть дома близ ретрансляционных узлов

Минобороны России сообщило, что для пресечения информационных атак против России будут нанесены удары высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО (психологических спецопераций) в Киеве. Киевлян, живущих рядом с ретрансляционными узлами, попросили покинуть свои дома во избежание жертв, заявил представитель Минобороны России Игорь Конашенков, передаёт РИА Новости.

Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома, — призвали в военном ведомстве.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский в обращении к Европарламенту заявил о блокировке всех крупных городов Украины. Выступление прошло по видеосвязи на внеочередной сессии Европарламента, посвящённой обстановке на Украине.

До этого главы восьми стран Восточной Европы призвали включить Украину в Евросоюз «из солидарности с народом» этой страны. Свою поддержку высказали: Болгария, Литва, Польша, Латвия, Словакия, Чехия, Словения и Эстония. Они призвали подписать все документы как можно скорее. Лидеры перечисленных стран выражают «глубокую уверенность в том, что Украина заслуживает немедленного вступления в ЕС».