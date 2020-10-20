Минобороны Азербайджана сообщило об интенсивных боях в Карабахе

https://static.news.ru/photo/f3815794-1367-11eb-a545-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

В ночь на 21 октября в Нагорном Карабахе продолжались интенсивные бои. В результате проведённой армией Азербайджана операции на Губадлинском и Джебраильском направлениях подразделения армянских ВС были вынуждены отступить с потерями в живой силе и технике. Об этом рассказали в министерстве обороны республики.

Азербайджанским военным удалось захватить позиции армянских войск на оборонительной линии 5-го горнострелкового полка, а также оружие и боеприпасы противника. Кроме того, были уничтожены некоторые командиры этого подразделения.

В ведомстве добавили, что войска Азербайджана контролируют обстановку на всей линии фронта, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о переходе под контроль армии республики города Зангилан и 24 сёл в четырёх районах Нагорного Карабаха. Он отметил, что его «основная задача — восстановление территориальной целостности». Алиев заверил, что Баку сделает всё, чтобы граждане Азербайджана вернулись на свои земли.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.