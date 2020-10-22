Минобороны Азербайджана показало, как уничтожает позиции армянской армии

https://static.news.ru/photo/55d18354-1469-11eb-a918-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Очередная партия трофейной военной техники, принадлежащей Вооружённым силам Армении, была захвачена азербайджанскими военнослужащими во время боевых действий.

Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео захваченной военной техники Вооружённых сил Армении.

Ранее Министерство обороны Азербайджана показало видео военной техники, брошенной Вооружёнными силами Армении при бегстве, а также уничтоженной подразделениями азербайджанской армии.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.