Минобороны Азербайджана опровергло удары по мирным жителям

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Военное командование Азербайджана заявило, что не обстреливает мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру. Граждан, проживающих на территории Нагорного Карабаха, они призвали держаться подальше от зоны боевых действий.

Азербайджанская армия не берёт на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру. Мишенью азербайджанской армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура на оккупированных территориях. В этой связи мы призываем гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий, — цитирует ТАСС обращение Минобороны Азербайджана.

В ведомстве подчеркнули, что готовы создать условия для эвакуации мирных граждан из этого района. С гражданскими лицами пообещали обращаться «в соответствии с требованиями Женевской конвенции» и защищать их права.

Как писал NEWS.ru, Вооружённые силы Армении обстреляли города Тертер и Горадиз в Физулинском районе, а также город Гянджа. Есть жертвы и пострадавшие, заявил помощник президента, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев. Он подчеркнул, что целью Армении является именно мирное население Азербайджана.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.