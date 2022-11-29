Минниханов предложил Баку развивать логистику в Волжско-Каспийском бассейне Минниханов предложил Алиеву развивать транспортные и логистические маршруты в Волжско-Каспийском бассейне

Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Баку. В рамках переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым он предложил развивать транспортные и логистические возможности Волжско-Каспийского бассейна, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента Азербайджана.

Хочу выразить вам признательность за внимание к развитию связей между нашими республиками, которые направлены на укрепление отношений между Россией и Азербайджаном. <...> Нам следует активнее использовать транспортные и логистические возможности Волжско-Каспийского бассейна, — сказал Минниханов.

В качестве перспективных сфер сотрудничества между Республикой Татарстан и Азербайджаном он выделил энергетику, промышленность, автомобилестроение, нефтехимию, а также газомоторное топливо. Также Минниханов подчеркнул, что с Азербайджаном уже заключено соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Кроме того, глава Татарстана пригласил делегацию Азербайджана для участия в международном экономическом саммите «Россия — исламский мир: KazaSummit».

В свою очередь президент Азербайджана отметил важность исторических связей.

Я дважды был в Татарстане. С теплотой вспоминаю эти поездки, — сказал Алиев.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что сотрудничество России и Азербайджана за последнее время стало по-настоящему союзным и стратегическим. Он подчеркнул, что у государств существует огромный потенциал для налаживания гуманитарного партнерства и его необходимо развивать.

Ранее замглавы МИД Александр Грушко заявил, что двустороннее сотрудничество Азербайджана и России развивается во многом благодаря доверительным контактам лидеров стран, которые за последний месяц встречались три раза. По словам дипломата, за прошедшие 30 лет отношения двух стран удалось вывести на новый уровень.