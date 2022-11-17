МИД России: сотрудничество с Азербайджаном вышло на новый уровень Замглавы МИД Грушко: сотрудничество России и Азербайджана вышло на новый уровень

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Замглавы МИД Александр Грушко заявил, что двустороннее сотрудничество Азербайджана и России развивается во многом благодаря доверительным контактам лидеров стран, которые за последний месяц встречались три раза, передает корреспондент NEWS.ru. По словам дипломата, прозвучавшим на заседании Российско-азербайджанского экспертного совета, за прошедшие 30 лет отношения двух стран удалось вывести на новый уровень.

Мы исходим из того, что за эти годы мы смогли сохранить положительный багаж наших отношений, приумножить его, развить и вывести их на качественно новый уровень, — отметил Грушко.

Он также добавил, что особое внимание в отношениях двух стран уделяется транспортным проектам, один из которых, транспортный коридор «Север — Юг», свяжет Индийский океан с Арктикой. Кроме того, особое значение приобретает позиция экспертно-политического сообщества, которое является почвой для новых конструктивных идей и инициатив.

Ранее участники заседания, посвященного 30-летию дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном, отметили, что отношения стран основываются на уважении интересов, исторических корнях и высоком уровне доверия. Они также подчеркнули необходимость скорейшего заключения мирного договора между Баку и Ереваном на основе принципов признания территориальной целостности и уважения суверенитета. Посол по особым поручениям МИД Азербайджана Эльшад Искендеров также заявил, что странам удалось выстроить устойчивую формулу стратегического партнерства, которая может стать моделью взаимоотношений суверенных игроков в условиях многополярного мира.