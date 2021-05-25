Министры обороны России и Армении обсудили ситуацию вокруг Карабаха

https://static.news.ru/photo/7049ca2a-bdf1-11eb-87ac-96000091f725_660.jpg Сергей Шойгу Фото: mil.ru

Главы военных ведомств России и Армении Сергей Шойгу и Вагаршак Арутюнян вечером 25 мая провели телефонные переговоры, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

В ходе беседы обсуждена обстановка в регионе и районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес, — сказали в ведомстве.

Накануне в Минобороны Армении сообщили, что армянский военнослужащий погиб в результате перестрелки с азербайджанскими военными на приграничном участке Верин Шоржа Гегаркуникской области на востоке Армении.

В Министерстве обороны Азербайджана со своей стороны опровергли сообщения армянской стороны о перестрелке, отметив, что по данным Баку, армянский военнослужащий погиб в результате несчастного случая.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что разные политические силы Армении говорят о возможности повторно оккупировать часть территории Азербайджана. По его словам, такие заявления попахивают реваншизмом и очень опасны в первую очередь для Еревана.