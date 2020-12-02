Министр обороны Азербайджана встретился с командующим миротворцами РФ

https://static.news.ru/photo/c82645d0-3547-11eb-b25a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mod.gov.az

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов провёл встречу с командующим российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи обсуждались вопросы выполнения положений совместного заявления президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, — говорится в сообщении.

Миротворческий контингент РФ действует на территории Нагорного Карабаха для поддержания режима прекращения огня. Специалисты контролируют транспортные пути, помогают местному населению, способствуют возвращению беженцев в населённые пункты. Они действуют в соответствии с трёхсторонним соглашением между Россией, Азербайджаном и Арменией.

Глава РФ Владимир Путин, Ильхам Алиев и руководитель правительства Армении Никол Пашинян в ночь на 10 ноября 2020 года приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах. Соблюдение режима прекращения огня будут контролировать российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что армянская сторона готова обменять пленных в Нагорном Карабахе по принципу «всех на всех». Приверженность этому формату подтверждал и Азербайджан.