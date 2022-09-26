МИД Казахстана оценил референдумы на подконтрольных России территориях Представитель МИД Казахстана: страна поддерживает целостность украинских территорий

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Казахстан исходит из принципов территориальной целостности государств в связи с референдумами в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области, заявил РИА Новости официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров. Он напомнил о позиции президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который указывал на важность неуклонного соблюдения Устава ООН.

В уставе говорится об ответственности государств — членов ООН за поддержание мира и соблюдение территориальной целостности государств, — заключил Смадияров.

Референдум о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей стартовал 23 сентября, голосование продолжится до 27 сентября. При этом к концу дня 25 сентября глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко сообщила, что референдум по вхождению Луганской Народной Республики в состав России признан состоявшимся.

Между тем 21 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США никогда не пойдут на признание результатов референдумов на подконтрольных России территориях Украины и если Москва заявит о присоединении вышеназванных территорий, Вашингтон откажется признавать итоги референдумов. Американский президент Джо Байден в свою очередь назвал проводимые плебисциты «фикцией».