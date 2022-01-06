МИД Казахстана: иностранные дипмиссии в ходе беспорядков не пострадали

Акции протеста против повышения цен на сжиженный газ в Алма-Ате

Иностранные посольства не пострадали в результате акций протеста в Казахстане. Все дипучреждения взяты под усиленную охрану, сообщил РИА официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров.

Иностранные посольства в Казахстане не пострадали в ходе беспорядков, все дипломатические учреждения находятся под усиленной охраной, — сказал он.

Ранее в МИД РФ сообщили, что обстановка вокруг дипломатических и консульских миссий остаётся спокойной, данных о пострадавших среди российских граждан нет. Россиянам рекомендовано соблюдать осторожность, воздерживаться от посещения мест скопления людей, оставаться в гостиницах и местах пребывания.

Ранее стало известно, что из-за массовых протестов в Казахстане генконсульство США в Алма-Ате закроется для посетителей. Его сотрудникам будет предложено перейти на дистанционный режим работы.

Дипмиссия обратилась к американцам в республике с просьбой избегать мест проведения демонстраций, не появляться на балконах и в окнах и по мере возможности не выходить на улицу.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни нового года из-за резкого повышения цены на газ. С 4 января в Алма-Ате происходят столкновения манифестантов с полицией. Участники акций требуют от властей немедленной смены политического режима в стране.

Режим чрезвычайного положения на фоне беспорядков был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после соответствующего обращения главы республики Касым-Жомарта Токаева.