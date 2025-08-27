День знаний — 2025
27 августа 2025 в 16:02

МИД: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию

Арарат Мирзоян Арарат Мирзоян Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ереван не взял на себя никаких обязательств перед Азербайджаном по изменению конституции, заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью Общественному телевидению. По его словам, этот вопрос даже не обсуждался на переговорах в США.

Конституция не обсуждалась в Вашингтоне, и у нас нет никаких обязательств перед какой-либо третьей страной менять нашу конституцию, — отметил Мирзоян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что мирное соглашение между Баку и Ереваном не было подписано из-за положения в конституции Армении. По его словам, оно ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана.

8 августа президенты США и Азербайджана Дональд Трамп и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию о прекращении конфликта между Ереваном и Баку. Представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что нынешний этап нормализации отношений Баку и Еревана начался при центральной роли Москвы.

