МИД Белоруссии назвал резолюцию СПЧ ООН вмешательством во внутренние дела

https://static.news.ru/photo/f995e768-f9c6-11ea-ae3d-fa163e074e61_660.jpg Владимир Макей Фото: mfarussia/Global Look Press

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей назвал резолюцию Совета ООН по правам человека по ситуации в республике абсолютно надуманной. Документ создаёт «очень опасный прецедент», считает дипломат.

Резолюция представляет собой однозначное вмешательство во внутренние дела страны, — констатировал глава белорусского МИД.

Совет ООН по правам человека 18 сентября принял резолюцию по ситуации в Белоруссии, отклонив все поправки, предложенные Россией, и призвав Александра Лукашенко начать диалог с оппозицией.

Эксперты ООН указали на пытки, жестокое обращение и наказание задержанных и протестующих в Белоруссии, насильственные исчезновения людей. Они призвали власти республики гарантировать «доступ к правосудию», полную ответственность для виновных и возмещение ущерба для жертв.

Проект этой резолюции представила Германия. Его поддержали 23 страны, входящие в СПЧ, против проголосовали две, воздержались — 22. Россия предложила 17 поправок. Ряд стран их поддержали, но ни одна из них не была принята.

Уже больше месяца в Минске и других городах республики продолжаются массовые акции протеста. Их участники считают, что результаты президентских выборов, на которых победил бессменный руководитель страны Александр Лукашенко, были грубо сфальсифицированы. Акции протеста часто сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. В результате несколько человек погибли, сотни получили серьёзные травмы, писал NEWS.ru.