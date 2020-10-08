Местонахождение президента и премьера Киргизии неизвестно

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Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно, заявил замглавы Совбеза республики Омурбек Суваналиев.

По его словам, глава и председатель правительства страны не появлялись на публике с начала протестов. В Сети было выложено несколько обращений Жээнбекова, однако где они записаны неизвестно. Он добавил, что покинувшие свои рабочие места должностные лица в настоящее время находятся в конспиративных местах.

Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям, — отметил Суваналиев.

Замглавы Совбеза подчеркнул, что политическая ситуация в республике остаётся напряжённой — партии пока не могут договориться. Сейчас принимаются все меры, чтобы не допустит столкновений.

Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку, — заявил он.

Суваналиев добавил, что также в целях безопасности принято решение закрыть границу, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что депутаты парламента Киргизии на заседании 7 октября не смогли запустить процедуру импичмента президента страны Сооронбая Жээнбекова.