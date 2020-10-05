Мэр Бишкека ушёл в отставку

Мэр столицы Киргизии Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку.
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В Киргизии 4 октября состоялись парламентские выборы, семипроцентный пороговый барьер на которых прошли четыре партии. Это «Биримдик» («Единство», проправительственная партия) с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия) с 23,89%, «Кыргызстан» (центристская партия) с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия) с 7,11%.
5 октября в столице страны начались акции протеста, на которые собрались недовольные итогами голосования граждане. Ближе к вечеру милиция стала разгонять демонстрантов, после чего начались столкновения. Протестующие забрасывали милиционеров бутылками с зажигательной смесью и камнями. В ответ бойцы спецподразделений МВД использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.
Как писал NEWS.ru, 6 октября ЦИК Киргизии признала результаты парламентских выборов недействительными.
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