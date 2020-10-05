Мэр Бишкека ушёл в отставку

https://static.news.ru/photo/c5cf9d0a-07b0-11eb-8daa-fa163e074e61_660.jpg Азиз Суракматов Фото: Мэрия города Бишкек/twitter.com

Мэр столицы Киргизии Бишкека Азиз Суракматов подал в отставку.

Об этом сообщает агентство «Кабар», информацию подтвердила советница мэра Гуля Алмамбетова. По её словам, Суракметов подал в отставку по собственному желанию.

В Киргизии 4 октября состоялись парламентские выборы, семипроцентный пороговый барьер на которых прошли четыре партии. Это «Биримдик» («Единство», проправительственная партия) с 24,52% голосов, «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», проправительственная партия) с 23,89%, «Кыргызстан» (центристская партия) с 8,73% и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», центристская партия) с 7,11%.

5 октября в столице страны начались акции протеста, на которые собрались недовольные итогами голосования граждане. Ближе к вечеру милиция стала разгонять демонстрантов, после чего начались столкновения. Протестующие забрасывали милиционеров бутылками с зажигательной смесью и камнями. В ответ бойцы спецподразделений МВД использовали резиновые пули и светошумовые гранаты.

Как писал NEWS.ru, 6 октября ЦИК Киргизии признала результаты парламентских выборов недействительными.