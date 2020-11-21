МЧС РФ направит в Нагорный Карабах группировку спасателей

https://static.news.ru/photo/93db3724-2ca8-11eb-8886-fa163e074e61_660.jpg Фото: mchs.gov.ru

МЧС России готовится отправить в Нагорный Карабах сводную группировку спасателей. Это может произойти уже в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе министерства.

Там уточнили, что в неё войдёт 75 специалистов и 13 единиц техники высокой проходимости, они будут передислоцированы из Ногинского спасательного центра.

Сводная группировка формируется из сотрудников Ногинского, Уральского, Тульского, Донского, Невского, Волжского спасательных центров, отряда «Лидер» и Рузского центра обеспечения пунктов управления, специалистов центрального аппарата и ведомственных психологов, — приводит заявление пресс-службы ведомства ТАСС.

10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Нагорном Карабахе. По условиям документа армии Армении и Азербайджана остались на занятых местах, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. Вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместились российские миротворцы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Нагорный Карабах прибыла первая колонна МЧС России с гуманитарной помощью. Она включает пять КамАЗов, которые доставили 45 тонн строительных материалов. Это позволит в краткие сроки приступить к выполнению восстановительных работ.

Ранее из Ростовской области в Нагорный Карабах отправилась вторая колонна с гуманитарным грузом. В ней задействовано 35 единиц техники и около 40 человек личного состава.

Кроме этого, в соответствии с указанием главы Минобороны Сергея Шойгу в Нагорном Карабахе сформировано пять дополнительных центров для решения гуманитарных задач. Речь идёт о Центре гуманитарного разминирования, Центре транспортного обеспечения, Центре медицинского обеспечения и Центре торгово-бытового обеспечения. Также был сформирован Центр примирения враждующих сторон, включая отдел психологической работы.

.