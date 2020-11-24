МЧС РФ направило дополнительную группу спасателей в Нагорный Карабах

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Дополнительная группировка российских спасателей направилась в Нагорный Карабах для оказания помощи местным жителям.

25 ноября очередной самолёт Ил-76 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Нагорный Карабах. Сводная группировка сформирована из сотрудников Ногинского и Тульского спасательных центров, центра «Лидер», специалистов центрального аппарата, а также специалистов Минэнерго, — сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

В ведомстве добавили, что вместе со спасателями в регион будет переброшена необходимая техника, а также средства для проживания российских специалистов. Все участники группы прошли тесты на коронавирус, а также на стрессоустойчивость.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия в рамках договорённостей направила в Нагорный Карабах миротворческий контингент.

Ранее NEWS.ru писал, что российские миротворцы нашли во время разминирования местности в Степанакерте пять взрывоопасных предметов. Они были вывезены на специальный полигон и уничтожены.