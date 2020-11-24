Миротворцы вывезли из Степанакерта пять взрывоопасных предметов

https://static.news.ru/photo/25db0820-2e57-11eb-b0af-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Российские миротворцы нашли во время разминирования местности в Степанакерте пять взрывоопасных предметов. Они были вывезены на специальный полигон и уничтожены.

Обнаружено пять взрывоопасных предметов, которые вывезены на специально оборудованный полигон и уничтожены, — заявил официальный представитель МИД РФ Игорь Конашенков во время брифинга.

По его словам, было проведено разминирование местности на площади в один гектар. Всего в ходе миротворческой операции было обезврежено 57 взрывоопасных предметов.

Как писал NEWS.ru, российские миротворцы задействованы в Карабахе в инженерной разведке и разминировании. Они выполняют свою работу на маршрутах между дорог общего пользования и миротворческими пунктами наблюдения. Большинство боеприпасов подрывают но полигоне, но ряд из них непригодны для эвакуации, поэтому их уничтожают на месте.

В Минобороны подчеркнули, что все российские специалисты, занимающиеся разминированием на территории Карабаха обеспечены современными средствами поиска взрывчатки. Они одеты в специальные защитные костюмы.

Ранее в Нагорном Карабахе при взрыве мины у Мадагиза были ранены российский миротворец и четыре сотрудника МЧС непризнанного Нагорного Карабаха. Также погиб азербайджанский военный.