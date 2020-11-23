При взрыве мины в Карабахе погиб полковник ВС Азербайджана

https://static.news.ru/photo/40d535f6-2dad-11eb-956a-fa163e074e61_660.jpg Самидли Бабек Метлеб-оглу Фото: armiya.az

Полковник ВС Азербайджана подорвался на мине в селе Мадагиз в Карабахе.

Заместитель командира корпуса, полковник Самидли Бабек Метлеб-оглу сегодня подорвался на мине на территории поселка Суговушан (Мадагис), — сообщает местное агентство АПА.

Похороны военного пройдут завтра в Гёйчае.

Мина взорвалась, когда в районе работала совместная группа по обмену телами погибших. В неё входили российские миротворцы, азербайджанские военные, сотрудники МЧС непризнанного Нагорного Карабаха, а также представители Красного Креста. Ранение получил офицер российского контингента миротворческих сил. Его доставили в больницу Баку, жизни военного ничего не угрожает. Также пострадали четыре сотрудника МЧС Карабаха. Сообщалось, что погиб азербайджанский военный. Об этом писал NEWS.ru.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.