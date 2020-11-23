В Минобороны сообщили о ходе разминирования территорий в Карабахе

https://static.news.ru/photo/eae5c05c-2e1f-11eb-8832-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Военные из России продолжают выполнять работу по разминированию территорий в зонах ответственности миротворцев в Нагорном Карабахе. Выполнение указанной гуманитарной миссии началось в понедельник, 23 ноября. Об этом сообщили представители Министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что российские специалисты задействованы в инженерной разведке и разминировании. Они выполняют свою работу на маршрутах между дорог общего пользования и миротворческими пунктами наблюдения. Кроме того, рядом с населёнными пунктами и объектами инфраструктуры трудятся сапёры.

Обнаруженные боеприпасы, как подчеркнули в Минобороны, вывозят на полигон. Там их подрывают. Однако в ходе работ инженерам и сапёрам могут попасться боеприпасы, которые непригодны для эвакуации. Их уничтожают на месте.

Одним из этапов работ по обследованию местности на наличие взрывоопасных предметов является исследование позиций, на которых будут построены стационарные посты для несения службы российскими миротворцами, — приводит РИА Новости сообщение от Минобороны.

Представители военного ведомства добавили, что все российские специалисты, участвующие в разминировании территорий Карабаха, обеспечены современными средствами поиска взрывчатки и экипированы в специальные защитные костюмы.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Нагорном Карабахе при взрыве мины у Мадагиза были ранены российский миротворец и четыре сотрудника МЧС непризнанного Нагорного Карабаха. Также погиб азербайджанский военный.

Пострадавший российский миротворец был доставлен в госпиталь в Баку. Угрозы его жизни нет, сообщили в Минобороны РФ.