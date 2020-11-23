Российский миротворец ранен в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/5e580f4e-2d9f-11eb-ae0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Нагорном Карабахе при взрыве мины у Мадагиза были ранены российский миротворец и четыре сотрудника МЧС непризнанного Нагорного Карабаха. Также погиб азербайджанский военный.

Пострадавший российский миротворец был доставлен в госпиталь в Баку. Угрозы его жизни нет, сообщили в Минобороны РФ.

Взрыв произошёл, когда совместная группа по обмену телами в составе российских миротворцев, азербайджанских военных, сотрудников МЧС непризнанного Нагорного Карабаха и представителей международного Красного Креста вела поиски погибших в Тертерском районе.

Как писал NEWS.ru, ранее члены российской миротворческой миссии встретились в городе Агдам с представителями Азербайджана. Обсуждался вопрос перехода города под контроль Баку.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.