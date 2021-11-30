Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Россия окажется перед агрессией Украины, то Минск будет с Москвой. По его словам, республика никогда не будет «на стороне того националистического угара, который сегодня происходит на Украине». Об этом сообщает РИА Новости.

Если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины, мы в теснейшей связке — экономически, юридически, политически — будем с Россией. Это — главное, — подчеркнул белорусский лидер.

Он добавил, что будет делать всё для того, чтобы «Украина стала нашей».

Она — наша Украина, там народ наш. Это не эмоции, это моё твердое убеждение, — подытожил Лукашенко.

Ранее Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что Крым де-факто и де-юре стал российским после референдума 2014 года. Он отметил, что когда отправится на полуостров, то это будет означать, что республика признала его российским.

В ответ министр иностранных Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в Киеве оценят действия Лукашенко относительно Крыма, а не его слова. Дипломат отметил, что если Минск действительно признает полуостров российским, то на Украине станут действовать «по полной программе».