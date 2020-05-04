Лукашенко заявил, что парад Победы не повлияет на здоровье людей

https://static.news.ru/photo/29f08718-8dfe-11ea-a183-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен, что массовые мероприятия по случаю Дня Победы не окажут влияния на ситуацию с коронавирусом и здоровье людей.

При этом Лукашенко во время видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном подчеркнул, что с учётом обстановки будет применён «очень строгий подход», передаёт БелТА.

Оснований отменить парад Победы нет. Убеждён, это никак не повлияет на здоровье, — сказал президент Белоруссии.

Как отметил Лукашенко, различные мероприятия готовятся с прошлой осени, а анализ данных привёл его к выводу, что «мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий».

Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране как «нормальную».