Лукашенко заявил, что парад Победы не повлияет на здоровье людей

Белорусский лидер Александр Лукашенко уверен, что массовые мероприятия по случаю Дня Победы не окажут влияния на ситуацию с коронавирусом и здоровье людей.
При этом Лукашенко во время видеоконференции с президентом Молдавии Игорем Додоном подчеркнул, что с учётом обстановки будет применён «очень строгий подход»,
Оснований отменить парад Победы нет. Убеждён, это никак не повлияет на здоровье, — сказал президент Белоруссии.
Как отметил Лукашенко, различные мероприятия готовятся с прошлой осени, а анализ данных привёл его к выводу, что «мы не можем отменить ни одно из этих мероприятий».
Как писал NEWS.ru, ранее Лукашенко оценил ситуацию с коронавирусом в стране как «нормальную».
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