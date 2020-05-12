Лукашенко заявил, что медики и чиновники «головой отвечают» за смерти людей

https://static.news.ru/photo/a8abe754-9435-11ea-96f5-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко предупредил врачей и медработников, а также госслужащие в условиях распространения коронавируса, «головой отвечают» за гибель граждан.

Президент в ходе совещания с членами правительства и руководителями администрации потребовал делать все необходимое для спасения их жизней.

Будем смотреть, что будет дальше и лечить людей. Но хочу в связи с тем, что я поднял этот вопрос, категорически предупредить, что головой все отвечают за смертность населения. Все эти показатели, ковидовские и даже пневмонийные, сколько у нас там вчера было, сколько сегодня и какая динамика, — это все уйдет, это все забудут. А вот погибшие люди, которых мы могли спасти, но не спасли, — это останется. Железно надо требовать от минздрава и врачей сохранения жизни, — цитирует РИА Новости Лукашенко.

Президент Белоруссии также заверил, что держит этот вопрос на серьёзном контроле.

Сейчас число подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в Белоруссии достигло 23906. Жертвами COVID-19 стали 135 человек, писал NEWS.ru.