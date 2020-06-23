Лукашенко заявил, что фальсификаций на президентских выборах не будет

https://static.news.ru/photo/6efee980-b4d2-11ea-b570-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «никаких фальсификаций» во время президентских выборов, которые состоятся 9 августа 2020 года, не будет.

Я человек мирный, не хочу, чтобы мы каким-то образом разрушали тот мир и стабильность, которые сегодня существуют. Я как мог, как умел, не один я, многие из нас создавали эту страну, и она такая есть. Может, другие сделают лучше, 9 августа все решится, — привели сообщение белорусского лидера в ТАСС.

Он добавил, что решение принимают большинство, но и к мнению меньшинства нужно прислушиваться. Однако, если меньшинство или большинство не ведут себя агрессивно.

Я хорошо учился в советские времена и нынешнюю демократию изучал не по книжкам. Есть большинство, оно в основном всегда решает. Но есть меньшинство, к которому надо прислушиваться. Поэтому не считаю, что вами надо пренебрегать. И я тут не заигрываю с вами и не собираюсь вам польстить. Я считаю, что любой человек имеет право высказывать свою позицию, — привели слова Александра Лукашенко на портале «БЕЛТА».

Белорусский лидер также прокомментировал критику в свой адрес. Он сообщил, что вовлечённость президента в сектор сельского хозяйства помогла увеличить рост экспорта агропромышленного комплекса, несмотря на критику многих людей. Александр Лукашенко подчеркнул, что читает, что о нём пишут и сам «никого не оскорблял лично».

Не надо нас дергать, оскорблять <...> Я пока еще действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. А если хотите разного рода жульё защитить, вы защищайте, но только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего, — привели слова президента Белоруссии в «БЕЛТА».

На встрече с представителями брестской оппозиции белорусский лидер также оценил ход расследования по делу бывшего главы Белгазпромбанка, связанного с отмыванием и вывозом из страны крупных денежных средств.

Почему мы их сейчас вынуждены были прихватить? А потому, что они начали концы в воду прятать, начали вывозить деньги, картины. Когда мы в банк пошли, знаете, что нашли в ячейках? Деньги — это не главное. Мы нашли флешки, жесткие диски и море информации, этого боятся их хозяева <...> У них собственности за рубежом — куры не клюют. Они туда уедут, рано или поздно сбегут, а вы-то здесь останетесь. Подумайте над тем, что я сказал, — пояснил глава Белоруссии.

Александр Лукашенко выразил надежду. Что белорусский народ будет жить в свободной и независимой стране и призвал население объединиться и защитить Белоруссию.

Как писал NEWS.ru ранее, Александр Лукашенко заявил, что белорусская демократия уникальна и нигде в мире нет такой демократии, «как её понимают в республике».