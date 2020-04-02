Лукашенко выступил за «нейтральную» валюту в Союзном государстве

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не отказывается ни от одного пункта договора о создании с Россией Союзного государства, однако настаивает на равных условиях для обеих стран.

Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся. Мы не против единой валюты, но только это должна быть нейтральная валюта. Не белорусский рубль, не российский, — цитирует агентство БелТА Лукашенко.

Он также поднял вопросы о том, в какой стране будет находиться эмиссионный центр, и кто им будет управлять.

Как писал NEWS.ru, российский президент Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко телеграмму, в которой поздравил его с Днём единения народов России и Белоруссии. В телеграмме российский лидер отметил, что с момента подписания Договора о создании Союзного государства прошло уже более чем два десятка лет, и за это время страны наладили интеграционные механизмы и упрочили сотрудничество в различных сферах. Кроме того, Путин заявил, что благодаря накопленному опыту Москва и Минск смогут найти решения даже в самых сложных ситуациях.