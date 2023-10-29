Лукашенко сообщил, каких отношений ждет с Турцией Лукашенко: Минск стремится к развитию сотрудничества с Анкарой

Фото: Turkish Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Александр Лукашенко, Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана со 100-летием республики и заявил о стремлении Минска к расширению сотрудничества с Анкарой. По его словам, которые приводятся на сайте главы государства, Белоруссия видит в Турции перспективного партнера.

Минск видит в Анкаре надежного и перспективного партнера. Мы стремимся к еще более динамичному и плодотворному развитию двустороннего сотрудничества по всем направлениям, — говорится в поздравлении.

Лукашенко добавил, что Турция приобрела прочный авторитет на международной арене как активный участник разрешения региональных и глобальных проблем. Она демонстрирует миру приверженность традициям и неизменным ценностям, а также твердо отстаивает национальные интересы. Белорусский лидер пожелал Эрдогану крепкого здоровья и успехов в «благородных делах», а жителям Турции — мира, единства и благополучия.

Ранее турецкого лидера поздравил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Турция добилась больших успехов во многих областях и пользуется высоким авторитетом в мире. Он также заявил, что отношения России и Турции развиваются в духе дружбы и добрососедства, и выразил надежду на дальнейшее наращивание двусторонних связей.