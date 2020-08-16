«Спасибо, что терпите меня»: Лукашенко вышел к участникам митинга

https://static.news.ru/photo/c15194e4-dfb1-11ea-9a8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл на митинг у Дома правительства, люди на котором выступают в его поддержку. Политик вышел на сцену.

Он начал своё выступление с благодарности жителям Минска за то, что они терпят его.

Спасибо вам, минчане, что вы четверть века терпите меня, человека, приехавшего из провинции, — сказал он.

Лукашенко отметил, что не является сторонником митингов, однако ему пришлось позвать людей на площадь Независимости.

Я позвал вас сюда не для того, чтобы вы меня защитили, хотя не без этого, вы приехали сюда, чтобы впервые за четверть века вы смогли защитить свою независимость. Я не сторонник митингов, но это не моя вина, что мне пришлось позвать вас на помощь, — добавил он.

Он заметил, что у людей много других дел и забот: уборка хлеба и сбор детей в школу.

Я помню девяностые: здесь стояли рабочие с кастрюлями и просили накормить детей. И тогда я поклялся помочь вам и не допустить площадей и митингов, — рассказал президент.

В 1990-х люди уничтожили то, что было «дано Богом» — огромную империю, без которой ни один вопрос в мире не решался. Тогда люди просили кусок хлеба, зарплату в $20, оставить крестьянам земли, начать работу заводов, сохранить бесплатные медицину и образование.

Вы просили отвести народ от пропасти. Мы это сделали! Мы построили суверенное независимое государство впервые в истории, время выбрало нас, и мы это сделали, — подчеркнул он.

Он обратился к тем, кто сейчас «заблудший» и «дезориентирован».

Чего вы хотите сейчас? Свободы? Скажите какой? Перемен? Каких, что будем менять? Хотите реформ? Скажите каких, завтра начнём. Вы хотите вертолетных денег? Вы же знаете, что таких денег не бывает, их нужно зарабатывать в полях, на заводах и фабриках, — подчеркнул он.

Люди кричат «За Батьку».

Кто-то хочет новых выборов. За окно посмотрите! НАТОвские войска лязгают гусеницами у наших границ, — сказал он.

По его словам, Украина, Польша, Латвия и Литва «приказывают» Белоруссии провести новые выборы. Если пойти на то, стабилизировать страну не получится, и нация погибнет.

Мы не должны стать санитарной зоной между Востоком и Западом, отхожим местом для Европы. Нам не нужно заморские правительства, нам нужно свое руководство. Нам предлагают новую власть, нам предлагают солдат НАТО — чернокожих, желторотых и белобрысых, — отметил он.

Он рассказал, что хочет хорошей жизни для внуков, чтобы они жили так, как четверть века прожили белорусы: «на своей земле и своим умом». Лукашенко заявил, что навёл порядок, как и просили люди: нет ни коррупции, ни олигархов, ни бандитов.

Я хочу спросить сегодня у той небольшой кучки молодёжи Минска: вы хоть слышали, как эти урки издевались над нашими людьми? Я вам напоминаю: 32 банды, которые мы уничтожили вместе вот с этими ребятами: омоновцами и солдатами, которые пошли за мной, — подчеркнул он.

По его мнению, выборы состоялись, так как результат больше 80% не может быть сфальсифицирован.

Кто будет проводить новые выборы? Кто на них пойдет? Бандиты и урки! Пойдем на выборы? А кто работать будет? — передаёт «Медуза».

На площади Независимости проходит митинг в поддержку Лукашенко. Это первый митинг сторонников главы государства с момента проведения в стране президентских выборов и начала протестных акций оппозиции. У Дома правительства собрались несколько тысяч человек. Людей свозили на мероприятия на автобусах.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Тысячи людей вышли на улицы, считая, что итоги выборов главы государства, согласно которым победил вновь Лукашенко, сфальсифицированы. Первоначально демонстрации сопровождались столкновениями с силовиками, в которых пострадали десятки человек. Позднее обстановка стала более спокойной.

Ранее NEWS.ru писал, что штаб основной соперницы Лукашенко на выборах Светланы Тихановской объявил о готовности обсуждать с белорусскими властями условия ухода президента со своего поста. По данным ЦИК республики, Тихановскую поддержали всего 10,09% избирателей.