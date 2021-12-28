Лукашенко вылетел в Россию на встречу глав стран СНГ

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, сообщает БелТА. Он примет участие в неформальном саммите глав стран СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге.

Самолёт Лукашенко вылетел из национального аэропорта Минск утром 28 декабря.

Участники саммита подведут итоги председательства Белоруссии в СНГ в 2021 году, обсудят актуальные проблемы и дальнейшие меры по повышению эффективности сотрудничества и социально-экономического развития стран — участниц сообщества.

Кроме того, у Лукашенко запланирована на 29 декабря встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Президенты обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Лукашенко обсудил с Путиным по телефону программу своего визита в Россию. Наряду с этим главы государств затронули ряд актуальных тем, уделив особое внимание оборонной сфере.