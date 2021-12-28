Лукашенко вылетел в Россию на встречу глав стран СНГ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Россию с рабочим визитом, сообщает БелТА. Он примет участие в неформальном саммите глав стран СНГ, который состоится в Санкт-Петербурге.
Самолёт Лукашенко вылетел из национального аэропорта Минск утром 28 декабря.
Участники саммита
Кроме того, у Лукашенко запланирована на 29 декабря встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Президенты обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Лукашенко обсудил с Путиным по телефону программу своего визита в Россию. Наряду с этим главы государств затронули ряд актуальных тем, уделив особое внимание оборонной сфере.