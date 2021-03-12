Лукашенко впервые оценил фильм «Золотое дно» о своей роскошной жизни

https://static.news.ru/photo/8b9012d4-83e6-11eb-96fd-96000091f725_660.jpg Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Глава Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на информацию, озвученную в опубликованном в Сети фильме о его «золотом дне». В материале говорится о якобы роскошной жизни политика.

По его словам, он никогда не позволит себе что-то украсть у соотечественников, а сам сюжет является лживым, отметил президент после участия в «Минской лыжне». Однако ролик Лукашенко ещё не смотрел.

Я постараюсь [посмотреть сюжет]. Говорят, очень большой фильм, длинный. У меня столько времени нет смотреть. Мне дали просто блоками анализ, — цитирует руководителя государства портал БелТА.

Лукашенко подчеркнул, что никогда не будет говорить одно, а делать другое, ибо, особенно в глазах поддерживающих его людей, начнёт выглядеть крайне негативно.

Самое страшное для меня — опозориться перед вами. Я никогда не сделаю так, как я не говорю. Если я сказал, так должен и сделать. Поэтому не надо искать. Они взялись за эту тему зря. Это калька с фильма о [президенте РФ Владимире] Путине, — резюмировал глава РБ.

Президент ранее добавил, что у него есть «дворец», в котором он вырос с матерью. Всё остальное, по его словам, принадлежит государству.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеканал ТНТ выпустил в эфир урезанную запись выпуска Comedy Club, в которую не вошёл фрагмент выступления Павла Воли «о дворце» президента РФ Владимира Путина. Полная версия выпуска доступна на сайте платформы Premier. Юморист произнёс полутораминутный монолог о ненависти в Интернете, упомянув в том числе видео с расследованием Алексея Навального о «дворце Путина», которое он посмотрел по рекомендации. Воля никак не высказался о самом расследовании, но высмеял комментаторов ролика, которые «точно знают», принадлежит ли этот дом Владимиру Путину или нет.